«Более особенно себя ощущать не буду»: Медведев о возможной победе в турнире в Дубае

Медведев заявил, что в финале теннисного турнира покажет себя еще лучше
Eduardo Munoz/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев на пресс-конференции турнира ATP-500 в Дубае заявил, что не будет воспринимать возможную победу в предстоящем матче в финале сильно особенной.

«Я очень доволен уровнем тенниса, который показываю здесь. Я провел четыре отличных матча и с каждым следующим играю все лучше и лучше. Если так же будет завтра в финале, у меня будут хорошие шансы на победу. Я постараюсь выиграть второй титул. Не расстроюсь, если серия закончится. Будет приятно выиграть турнир. Но более особенно я себя ощущать не буду», — сказал Медведев.

За трофей турнира в Дубае Медведев сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который в своем полуфинале одержал победу над россиянином Андреем Рублевым.

Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева 22 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Рублев заявил, что не воспользовался множеством возможностей в игре с Грикспором.

 
