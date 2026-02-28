Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Финляндии заявили об «экономическом шоке» из-за закрытия границ с Россией

Политик Мема: в Финляндии наступил экономический шок после закрытия границ с РФ
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией, а создание в регионе особой экономической зоны не исправит ситуации. Об этом РИА Новости заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, жители востока Финляндии «ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе страны». В республике уровень безработицы составляет 10%, однако в приграничье с Россией доходит до 20%, указал Мема. При этом план по созданию особой экономической зоны, направленный на устранение ущерба, вряд ли сработает, так как властям придется увеличить госдолг, указал он.

«А это означает, что оно [правительство] не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион», - сказал Мема.

Политик напомнил, что около 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду от отношений с Россией, однако из-за «радикального решения», принятого несколькими людьми в правительстве, это больше невозможно. Решение о закрытии границы, как и о вступлении в НАТО, было поспешным, считает Мема.

Как сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии, ЕС опасается сокращения численности населения в граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной регионах, которые затронули последствия российско-украинского конфликта.

Сокращение инвестиций, уменьшение грузооборота и спад туризма нанесли экономический удар по самым восточным регионам ЕС, в первую очередь затронув страны Балтии, Финляндию и Польшу. На фоне этого Еврокомиссия планирует стимулировать международные финансовые институты к предоставлению финансирования этим регионам, уточняет издание.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!