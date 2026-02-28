Восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией, а создание в регионе особой экономической зоны не исправит ситуации. Об этом РИА Новости заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, жители востока Финляндии «ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе страны». В республике уровень безработицы составляет 10%, однако в приграничье с Россией доходит до 20%, указал Мема. При этом план по созданию особой экономической зоны, направленный на устранение ущерба, вряд ли сработает, так как властям придется увеличить госдолг, указал он.

«А это означает, что оно [правительство] не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион», - сказал Мема.

Политик напомнил, что около 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду от отношений с Россией, однако из-за «радикального решения», принятого несколькими людьми в правительстве, это больше невозможно. Решение о закрытии границы, как и о вступлении в НАТО, было поспешным, считает Мема.

Как сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии, ЕС опасается сокращения численности населения в граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной регионах, которые затронули последствия российско-украинского конфликта.

Сокращение инвестиций, уменьшение грузооборота и спад туризма нанесли экономический удар по самым восточным регионам ЕС, в первую очередь затронув страны Балтии, Финляндию и Польшу. На фоне этого Еврокомиссия планирует стимулировать международные финансовые институты к предоставлению финансирования этим регионам, уточняет издание.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.