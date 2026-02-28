Размер шрифта
Иранские СМИ заявили о взрывах в центре Тегерана

Fars: в Тегеране произошла серия взрывов после ракетных ударов
TASNIM

В Тегеране произошла серия взрывов. Об это сообщает агентство Tasnim.

«В Тегеране слышен звук взрыва, наблюдается густой дым», — говорится в публикации.

По данным Fars News Agency, несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури в Тегеране. В городе, предварительно, произошло три взрыва.

Несколькими минутами ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

На следующий день в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали его как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.

 
