К истории с редактированием речи президента США Дональда Трампа журналистами «Би-би-си» причастна британская разведка, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Специально подобранные британской разведкой журналисты «Би-би-си» подправили речь президента Трампа», — написал Дмитриев, реагируя на статью газеты The Irish News о нахождении британской разведывательной службы MI5 в офисе «Би-би-си».

В декабре прошло года Трамп обратился в суд с иском против «Би-би-си», обвиняя телерадиокомпанию в преднамеренном искажении его высказываний в документальном фильме Panorama на телеканале в 2024 году. Общая сумма его претензий к корпорации составляет $10 млрд.

После волны критики, вызванной искажением речи президента США в документальном фильме Panorama на телеканале «Би-би-си» в 2024 году, генеральный директор компании Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили о своей отставке.

Ранее глава РФПИ призвал премьера Британии уйти в отставку.