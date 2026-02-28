Минобороны Израиля объявило о превентивном ударе по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль», — объявил он.

По данным агентства Fars, в центральной части Тегерана были слышны звуки трех взрывов.

Утром 28 февраля по всей территории Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Армейская пресс-служба сообщила, что это связано с подготовкой к возможному запуску ракет по территории страны.

В заявлении отмечается, что по всему Израилю включили сирены и направили на мобильные телефоны предварительное предупреждение с рекомендацией находиться рядом с убежищами. В армии подчеркнули, что это упреждающая мера для подготовки населения к вероятной ракетной атаке. Также жителей настоятельно призвали оставаться вблизи защищенных помещений.

В системе безопасности Израиля 18 февраля объявили высшую степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Эксперты отмечали, что если США атакуют Иран, то еврейское государство присоединится к американским союзникам. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

До этого неназванный советник американского президента Дональда Трампа рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%.

В середине февраля сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

Ранее в Госдуме пообещали принять чиновников из Ирана в случае удара США.