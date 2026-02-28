Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае потушен после атаки ВСУ

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, потушен. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В 6:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали», — говоритя в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 39 спасателей и 13 единиц техники.

До этого в региональном оперативном штабе сообщили, что в результате падения обломков беспилотников ВСУ в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м.

Незадолго до этого в оперштабе заявили, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после массированного удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, школы и детские сады перевели на резервные источники питания. О масштабах отключений, последствиях атак БПЛА и ракетных ударов по районам области — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на НПЗ в Каневском районе Краснодарского края уже фиксировались пожары из-за падения обломков БПЛА.