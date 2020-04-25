Два землетрясения магнитудой 5,6 зафиксировали в странах Океании

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На островах Тонга, расположенных в юго-западной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу обсерватории Гонконга.

Землетрясение было зафиксировано в 06.00 мск. Эпицентр подземных толчков находился в 170 км к северу от столицы королевства – города Нукуалофа на острове Тонгатапу.

В 05.53 мск землетрясение такой же силы было зафиксировано в другом тихоокеанском государстве — на Соломоновых островах. Его эпицентр располагался в 720 км к северо-западу столицы — города Хониара.

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