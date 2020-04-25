В Башкирии четвертый день ищут пропавшего ребенка
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В Башкирии ищут 9-летнего мальчика, который пропал 22 апреля. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Происшествие произошло в селе Нижний Ташбука. Уточняется, что в день исчезновения ребенок был с родителями в гостях, откуда он ушел в неизвестном направлении.
По данным регионального поискового отряда «Лиза Алерт», у ребенка есть трудности в развитии, он не разговаривает.
В момент исчезновения на нем были красная шапка, коричневая куртка и синие сапоги.
Поисково-спасательная операция мальчика затруднена из-за сложной местности и наличия диких зверей в лесу.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».