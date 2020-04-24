Мединский вновь высказался о сносе памятника Коневу в Праге

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Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии. Об этом сообщает ТАССРИА «Новости».

По его мнению, принятие закона об уголовной ответственности, который будет распространяться на разрушение либо оскорбление наших памятников и воинских мемориалов за рубежом, было бы очень правильным.

Он считает, что данный закон должен активно применяться.

«Пусть эти люди задумаются, как жить дальше, если их деяние будет признано преступлением», — сказал Мединский по поводу виновных в этом деянии.

Он также добавил, что данная ситуация является оскорбительной для самих жителей Чехии, ведь памятник Коневу создали власти Праги и установили его в знак благодарности за освобождение города к очередному юбилею Победы.

Ранее стало известно, что район Прага-6 снес памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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