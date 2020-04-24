В России за сутки ликвидировано свыше 200 лесных пожаров

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В России за сутки потушено 205 лесных пожаров общей площадью 16 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

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