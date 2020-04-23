Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

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В Италии за сутки число выздоровевших от коронавируса и выписанных из больницы впервые выше, чем число новых случаев заражения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, от коронавирусной инфекции излечились 3033 человека, что является новым рекордом. Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан.

Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента. Общее число жертв превысило 25,5 тысяч.

На данный момент зараженными числятся 106 848 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.