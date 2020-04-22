Из Ключевского вулкана на Камчатке вылетают вулканаческие бомбы
На Камчатке лава, поступающая на склон Ключевского вулкана, вызвала сход мощных грязевых поток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.
На данный момент длина лавового потока составляет около 1,5 км, грязевые потоки протяженностью до 4,5 км достигли 2 тыс. 200 м над уровнем моря.
Отмечается, что по мере движения лавы по склону вулкана она взаимодействует с привершинными ледниками, в результате чего происходят термические взрывы с образованием большого количества пепла, формируются протяженные грязевые потоки.
Кроме того, в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 м над кромкой кратера.
С ноября 2019 года в глубоком кратере Ключевского вулкана происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению базальтовой-андезибазальтовой лавы. 18 апреля 2020 года из заполненного кратера лава начала вытекать. Вершинное извержение вулкана продолжается.
Вулкан Ключевского расположен на востоке Камчатки, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Это действующий стратовулкан, его высота составляет около 4 850 м.
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