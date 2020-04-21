В Канаде число заражений коронавирусом превысило 37 тысяч

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В Канаде за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на две тысячи, превысив 37 тысяч, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 12 тысячах выздоровевших и 1728 погибших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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