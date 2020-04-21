Введение пропусков для пешеходов в Москве не планируется
Введение пропусков для пешеходов в Москве на данный момент не планируется, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
При этом Немерюк призвал граждан брать с собой паспорт при выходе из дома, так как полицейские могут остановить пешеходов для проверки документов, если заметят скопление людей.
В Москве введен режим самоизоляции для противодействия распространению коронавируса нового типа.
По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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