Введение пропусков для пешеходов в Москве не планируется

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Введение пропусков для пешеходов в Москве на данный момент не планируется, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Немерюк призвал граждан брать с собой паспорт при выходе из дома, так как полицейские могут остановить пешеходов для проверки документов, если заметят скопление людей.

В Москве введен режим самоизоляции для противодействия распространению коронавируса нового типа.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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