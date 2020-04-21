Число жертв COVID-19 перевалило за 170 тысяч

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире пересекло отметку в 170 тысяч. Об этом следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

Такая информация представлена по состоянию на 03.55 мск.

От коронавируса умерли уже 170 042 человека, выздоровели свыше 645 тыс. человек.

В общем зарегистрировано почти 2,5 млн случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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