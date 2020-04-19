Число умерших от коронавируса в Сербии выросло до 122

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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличилось до 122. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербский Минздрав.

За последние сутки в стране выявили 324 новых инфицированных.

«Госпитализированы 3,9 тыс. человек, 120 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. За сутки скончались ещё пять граждан, из них четыре женщины», — рассказали в министерстве.

В общем в Сербии зафиксировано 6 318 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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