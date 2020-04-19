Пожар произошел на заводе в Ингушетии
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Пожар произошел на заводе по производству радиаторов в городе Карабулак в Ингушетии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
По предварительной оценке, возгорание произошло в печи по отливу и плавке алюминиевых изделий в литейном цеху завода, после чего огонь перешел на кровлю, отметили в МЧС.
Первичные данные свидетельствуют об отсутствии жертв и пострадавших. В настоящее время пожар локализован, происходит тление деревянных балок. На месте происшествия работают 19 человек и пять единиц специальной техники.
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