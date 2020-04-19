Более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за сутки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13019881/RIAN_61870951.HR-pic905-895x505-6086.jpg">

Более 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено в Москве за минувшие сутки, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

Суточный прирост составил 3570 инфицированных, общее число зараженных в Москве составляет 24 324. Количество летальных исходов выросло на 28 и составило 176. Число выздоровевших увеличилось на 84, достигнув 1763.

Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в РФ обнаружили 6 060 случаев заражения коронавирусом

— Более чем 40% новых случаев COVID-19 в России протекают бессимптомно — Специалист объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России