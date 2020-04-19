Более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за сутки
Более 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено в Москве за минувшие сутки, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.
Суточный прирост составил 3570 инфицированных, общее число зараженных в Москве составляет 24 324. Количество летальных исходов выросло на 28 и составило 176. Число выздоровевших увеличилось на 84, достигнув 1763.
Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
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