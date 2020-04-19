Синоптики определили сроки повышения температуры в Москве

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Синоптики Гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха в Москве со среды, 22 апреля.

Планируется, что в среду будет без осадков до +10°C. В четверг, 23 апреля, температура воздуха станет варьироваться от +5°C до +10°C, возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

В пятницу, 24 апреля, москвичам предсказывают дождь и +5°C — +10°C.

На следующих выходных воздух в столице прогреется до +13°C.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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