Еще более 80 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

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Еще 84 пациента вылечились от коронавирусной инфекции нового типа в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По последним данным, из московских больниц выписано 1763 пациента, излечившихся от коронавируса, заявила вице-мэр.

Всего в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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