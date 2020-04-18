Благодатный огонь доставили в Москву

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В Москву доставили Благодатный огонь, который прибыл из Иерусалима. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спецборт со святыней приземлился в столичном аэропорту Внуково к патриаршей службе, которая пройдет в храме Христа Спасителя.

Ранее Благодатный огонь в аэропорту «Бен-Гурион» членам Фонда Андрея Первозванного передал посол России в Израиле Анатолий Викторов. Фонд отменил массовую встречу огня в московском аэропорту из-за введенного режима самоизоляции.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Считается, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и верующих.

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