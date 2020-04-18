В Испании от коронавируса погибли свыше 20 тысяч человек
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В Испании от коронавирусной инфекции погибли 20 043 человека, за минувшие сутки скончались 565 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Всего в стране число зараженных COVID-19 выросло до 191 726, за сутки зафиксировано 4,5 тыс. новых случаев.
Выздоровели почти 75 тыс. человек (за сутки – 3166).
В настоящее время Испания находится на третьем месте по количеству жертв от коронавируса (после США и Италии) и на втором — по количеству подтвержденных случаев заболевания.
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