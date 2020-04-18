Более 50% новых заболевших в Москве младше 45 лет
За последние сутки в Москве зафиксировано 2649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице 20 754 заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Известно, что среди новых инфицированных 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.
Кроме того, среди заболевших есть дети (6,5%).
В настоящее время все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Всего в России от коронавируса скончались 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.
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