Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщается, что инцидент случился в здание, расположенном на улице Форсса.

По словам собеседника агентства, пожар случился в квартире на четвертом этаже.

Он добавил, что пожарным удалось эвакуировать четверых человек, один из которых был госпитализирован в городскую больницу имени Семашко Н.А.