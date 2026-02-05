Стало известно, что США и РФ продолжат соблюдать СНВ-3 еще полгода

Axios: США и РФ продолжат соблюдать договор СНВ-3 на шесть месяцев

США и Россия продлят действие договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает 5 февраля, еще на полгода, чтобы подготовить новое соглашение. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трех источников.

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили эту тему с российскими официальными лицами на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Переговоры в столице ОАЭ проходили в течение последних 24 часов. По словам американского чиновника, договор формально истечет в четверг, и его продление не будет оформлено юридически.

Источник заявил, что США и Россия договорились соблюдать условия договора как минимум в течение шести месяцев, в течение которых будут вестись переговоры о новом соглашении.

Проект плана еще нуждается в одобрении президентов двух стран, отмечает портал.

Помимо этого, 5 февраля европейское командование США объявило о возобновлении военного диалога с РФ, который был приостановлен в 2021 году в преддверии российского-украинского конфликта. Это решение также стало результатом переговоров Кушнера и Уиткоффа с россиянами, подчеркивает портал.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по ДСНВ, если от американской стороны поступят конструктивные ответы.

Ранее в МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения срока ДСНВ.