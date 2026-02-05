Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Стало известно, что США и РФ продолжат соблюдать СНВ-3 еще полгода

Axios: США и РФ продолжат соблюдать договор СНВ-3 на шесть месяцев
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

США и Россия продлят действие договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает 5 февраля, еще на полгода, чтобы подготовить новое соглашение. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трех источников.

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили эту тему с российскими официальными лицами на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Переговоры в столице ОАЭ проходили в течение последних 24 часов. По словам американского чиновника, договор формально истечет в четверг, и его продление не будет оформлено юридически.

Источник заявил, что США и Россия договорились соблюдать условия договора как минимум в течение шести месяцев, в течение которых будут вестись переговоры о новом соглашении.

Проект плана еще нуждается в одобрении президентов двух стран, отмечает портал.

Помимо этого, 5 февраля европейское командование США объявило о возобновлении военного диалога с РФ, который был приостановлен в 2021 году в преддверии российского-украинского конфликта. Это решение также стало результатом переговоров Кушнера и Уиткоффа с россиянами, подчеркивает портал.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по ДСНВ, если от американской стороны поступят конструктивные ответы.

Ранее в МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения срока ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!