Cудья выносила приговоры во время отдыха в Сочи и оказалась в центре скандала

Mash: судья из Тамбова вынесла 10 приговоров во время отпуска в Сочи

Судья из Тамбова оказалась в центре скандала после вынесения судебных решений во время отпуска в Сочи. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.

«Судья с 15-летним стажем работы Елена Д. с 5 по 19 ноября 2021 года работала по видеосвязи — звонила секретарю и давала указания, как рассматривать дела, плюс выписала 10 судебных актов. Нюанс — все это время Елена проживала в санатории «Светлана» в Сочи», — сообщает Telegram-канал.

Как отмечается, блюститель закона сообщила коллегам, что свой отпуск проведет в Тамбове. При этом на одной из видеозаписей были замечены пляжные атрибуты отдыха. Впоследствии, уточняет Telegram-канал, таким образом были вынесены вердикты по 10 делам, которые в настоящее время аннулированы. Среди дел оказались наследственные споры, а также споры о признании муниципальной собственности, о разделе имущества супругов и другие.

До этого стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери Колпикова. Предварительно блюститель закона за вознаграждение предложил двум жителям Твери переквалифицировать дело на менее тяжелую статью Уголовного кодекса.

Ранее Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении председателя суда в ЛНР.