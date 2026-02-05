Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Пьяный россиянин порезал экс-супругу ножом из-за ревности и получил срок

В Калужской области осудили ревнивца, порезавшего ножом экс-супругу
Telegram-канал Калужский Следком

В Калужской области вынесли приговор 44-летнему мужчине, который порезал ножом свою бывшую жену. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 мая прошлого года в городе Жиздре. Пьяный мужчина пришел на работу к своей бывшей жене и напал на нее с ножом, нанося женщине удары в область грудной клетки и плеча. Действия агрессора пресек коллега пострадавшей.

После случившегося женщину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Во время допроса нападавший рассказал правоохранителям, что совершил нападение на экс-супругу из-за ревности, увидев на руке женщины ювелирное кольцо.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина угрожал порезать возлюбленную ножом из-за того, что та не вернула долг.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!