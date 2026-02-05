Пьяный россиянин порезал экс-супругу ножом из-за ревности и получил срок

В Калужской области вынесли приговор 44-летнему мужчине, который порезал ножом свою бывшую жену. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 мая прошлого года в городе Жиздре. Пьяный мужчина пришел на работу к своей бывшей жене и напал на нее с ножом, нанося женщине удары в область грудной клетки и плеча. Действия агрессора пресек коллега пострадавшей.

После случившегося женщину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Во время допроса нападавший рассказал правоохранителям, что совершил нападение на экс-супругу из-за ревности, увидев на руке женщины ювелирное кольцо.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина угрожал порезать возлюбленную ножом из-за того, что та не вернула долг.