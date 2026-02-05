Размер шрифта
Москалькова сообщила о передаче Лубинцу писем для военнопленных из РФ

Москалькова на переговорах с Лубинцом передала письма для военнопленных России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом передала письма от родных для российских пленных. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Прямо сейчас на территории Беларуси провожу переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. <...> Передали письма военнопленным», — написала Москалькова.

Она также напомнила, что на Украине остаются еще 10 россиян, которых вывезли из Курской области во время оккупации части региона украинскими войсками. Омбудсмен подчеркнула, что мирные граждане «не станут предметом торга в переговорном процессе».

До этого стало известно, что трое мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, вернулись в Россию в рамках проведенного между сторонами обмена. По словам Москальковой, россияне содержались там практически как заложники.

Ранее Минобороны показало возвращенных из украинского плена российских бойцов.
 
