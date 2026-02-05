«Готов к новому вызову»: Чалов высказался о переходе в «Кайсериспор»

Футболист Чалов заявил, что готов к новому вызову после перехода в «Кайсериспор»

Российский футболист Федор Чалов в своем Telegram-канале заявил, что после перехода в турецкий «Кайсериспор» готов вносить вклад в работу клуба.

«Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие. Веселее — мы в футболе», — написал Чалов.

4 февраля нападающий перешел в турецкий «Кайсериспор» из греческого ПАОКа на правах аренды. Контракт действует до лета 2026 года, в то время как контракт с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил, что нельзя сказать, почему Чалов не закрепился в ПАОКе.