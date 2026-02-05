Дроны ВСУ ударили по вышке сотовой связи в Запорожье, есть пострадавшие

В Каменке-Петровской в результате атаки ВСУ пострадали два человека

В Каменке-Днепровской в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА на вышку сотовой связи в центре Каменки-Днепровской. В результате чего ранения руки и ноги получили два сотрудника Соцфонда», — отметили в администрации.

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их передали медикам. Как сообщается, оба пострадавших получили легкие ранения.

Также военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Киев начал эвакуировать население и предприятия города Запорожья на фоне продвижения российской армии к городу.

По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылись большинство торговых центров.

Марочко добавил, что украинские военные в Запорожье находятся «под плотным огневым воздействием» российских сил.

