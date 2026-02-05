Размер шрифта
Первое за 10 лет заседание комиссии РФ и Бразилии по сотрудничеству началось в Бразилиа

Мишустин и вице-премьер Бразилии начали заседание комиссии по сотрудничеству
MFA Russia/Global Look Press

Заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству началось в Бразилиа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Мишустин заявил, в частности, о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть.

Это первое за 10 лет заседание комиссии РФ и Бразилии. Последнее, седьмое заседание проходило в Москве в 2015 году.

На нынешнем заседании Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин намерены обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества.

Планируется, что стороны подпишут совместное заявление, в котором будут обозначены основные направления российско-бразильской кооперации в ближайшие годы.

Кроме того, в рамках визита в бразильскую столицу глава российского правительства встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Мишустин прилетел в столицу Бразилии для участия в комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Перед зданием бразильского МИД российского премьера встретил Жералду Алкмин.

Ранее посол Бразилии в Москве допустил возможное возобновление прямых авиаперелетов с РФ.
 
