В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов

Власти Саудовской Аравии начали выдавать паспорта верблюдам, принадлежащим местному населению. Об этом заявило министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства в социальной сети X.

«Его превосходительство заместитель министра представил паспорт на верблюда с целью повышения эффективности работы [животноводческой] отрасли и создания базы данных о верблюдах», — говорится в сообщении министерства.

Паспорт верблюда станет официальным документом, содержащим детальную информацию о животном, включая породу и данные о владельце. Важной особенностью станет подробная информация о вакцинации, что позволит создать точную историю здоровья каждого верблюда и упростит контроль за распространением инфекционных заболеваний среди поголовья.

Министерство подчеркивает, что такая документация на верблюдов облегчит подтверждение прав собственности и сделает более эффективным процесс селекции для фермеров.

До этого депутаты от фракции «Новые люди» предложили ввести в России цифровые ветеринарные паспорта для животных, оформить которые можно будет через портал «Госуслуги». В этом документе должна указываться информация о животном, прививках, ветеринарных процедурах, а также основные данные о владельце, считают парламентарии.

Ранее российским туристам запретили трогать животных за границей.