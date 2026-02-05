Размер шрифта
Лавров рассказал о подготовке Германии к войне

Лавров: Мерц на практике готовит Германию к войне
Сергей Гунеев/РИА Новости

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

«Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь — подчеркиваю это слово — стала главной военной силой в Европе», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные заявления канцлера «серьезно отражают его менталитет и то направление, в котором идут его мысли». Лавров уточнил, что Мерц неоднократно повторял эту мысль в своих высказываниях, что «на практике» говорит об идущей в Германии подготовке к войне.

«Историю на Западе учат плохо, мы это видим. Особенно в Германии», — подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр также отметил, что «нескольких спокойных относительно лет» в ФРГ прошло при правительстве Ангелы Меркель.

5 февраля стало известно, что Лавров во время встречи с главой ОБСЕ Иньяцио Кассисом обсудит противодействие неонацизму. Также среди тем заявлялись недопущение фальсификации истории и медиацензуры, защита традиционных ценностей, а также защита прав верующих и нацменьшинств.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.
 
