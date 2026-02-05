Лавров назвал «жалкой дипломатией» слова Макрона о звонке Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал «жалкой дипломатией» слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении «как-нибудь позвонить» своему коллеге Владимиру Путину.

«Пару недель назад президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что как-нибудь позвонит президенту России Владимиру Путину. Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони», — сказал Лавров.

По его словам, российский лидер всегда возьмет трубку и выслушает любые предложения, если они будут серьезными. Министр заверил, что они «не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции».

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона.