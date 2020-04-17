Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/13007677/Depositphotos_45944971_l-2015-pic905-895x505-63923.jpg">

Предварительный график вывозных рейсов, которые доставят россиян из иностранных государств на родину, подготовлен Росавиацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В график внесены возможные рейсы до 21 апреля. На ближайшие выходные, 18 и 19 апреля, запланирован вывоз граждан России из Индии, Японии и Таиланда, говорится в сообщении. В понедельник, 20 апреля, должен состояться рейс из Вьетанама.

Также возможны рейсы Катманду(Непал) – Янгон (Мьянма) – Москва, Джидда – Мазачкала и Гоа – Казань, отмечает Росавиация.

Данный список направлен на согласование в оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. График может быть скорректирован с учетом заявок россиян.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спецрейс из Таиланда доставил россиян на родину

— В посольстве рассказали о застрявших в Австралии детях из России

— Захарова призывает регионы подключиться к вывозу россиян из-за границы