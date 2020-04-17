РФ не исключает дополнительную помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает вопросы с дополнительными поставками медицинской помощи Белоруссии, цитирует РИА «Новости».

По словам Захаровой, российская сторона оказывает существенную помощь соседнему государству в противодействии инфекции. В частности, Москва подарила Минску тест-системы для выявления коронавируса и медицинские принадлежности.

В настоящее время РФ прорабатывает вопросы о новых поставках в Белоруссию.

«Она запросила о такой помощи нотой 1 апреля текущего года — все официально, по дипломатическим каналам», — добавила Захарова.

Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии на сегодняшний день составляет 4779 человек, а в России инфицированы свыше 32 тыс. человек.

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