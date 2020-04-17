РФ не исключает дополнительную помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает вопросы с дополнительными поставками медицинской помощи Белоруссии, цитирует РИА «Новости».
По словам Захаровой, российская сторона оказывает существенную помощь соседнему государству в противодействии инфекции. В частности, Москва подарила Минску тест-системы для выявления коронавируса и медицинские принадлежности.
В настоящее время РФ прорабатывает вопросы о новых поставках в Белоруссию.
«Она запросила о такой помощи нотой 1 апреля текущего года — все официально, по дипломатическим каналам», — добавила Захарова.
Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии на сегодняшний день составляет 4779 человек, а в России инфицированы свыше 32 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко: COVID-19 превратился в политику
— Лукашенко ответил на критику из-за особого пути в борьбе с коронавирусом
— Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с COVID-19