В России объявлен конкурс на памятник борющимся с коронавирусом врачам

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Общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» объявила международный конкурс на проект памятника врачам, спасающим людей от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из организаторов конкурса — предпринимателя Игоря Рыбакова.

Там рассказали, что после приема заявок и эскизов, который будет проходить до 19 мая, состоится народное голосование, по результатам которого будет отобрано 10 эскизов. После этого жюри выберет пять финалистов.

Организаторы конкурса планируют реализовать все пять проектов памятников и установить их в разных городах мира.

На сегодняшний день, в мире зафиксировано почти 2 млн 200 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.