В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом

В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел вирусом и не имеет хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ракова уточнила, что нормативно-правовой акт по выплатам донорам плазмы будет принят в ближайшее время. Сумма вознаграждения пока не называется.

Всего на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.

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