В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
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В Москве за сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперштаб.
Отмечается, что самому молодому пациенту было 29 лет. У большинства погибших были сопутствующие заболевания: гипертония, кардиосклероз, аневризма, сахарный диабет.
Трое умерших лечились в частных клиниках.
В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались больше 240 человек.
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