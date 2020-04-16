В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперштаб.

Отмечается, что самому молодому пациенту было 29 лет. У большинства погибших были сопутствующие заболевания: гипертония, кардиосклероз, аневризма, сахарный диабет.

Трое умерших лечились в частных клиниках.

В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались больше 240 человек.

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