В Звездном Городке зарегистрировали первый случай COVID-19

В российском Центре подготовки космонавтов, находящемся в подмосковном Звездном Городке, обнаружили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на оперштаб по Московской области.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам... Звёздный Городок — один», — уведомили в оперштабе.

Всего за минувшие 24 часа в Подмосковье подтверждены 467 случаев заражения коронавирусом.