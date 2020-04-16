Более 50 беременных и родивших с COVID-19 проходят лечение в Москве
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Более 50 беременных и родивших женщин с коронавирусом проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на главврача больницы Валерия Вечорко.
Всего на лечении по коронавирусу в учреждении находится 501 человек.
При этом за сутки из больницы были выписаны 124 человека, поступили 145 новых пациентов.
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.