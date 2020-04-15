На Украине освящать яйца и куличи будут в храмах
На Украине освящение яиц и куличей в Великую субботу будет проходить традиционно в храмах, сообщает сайт Украинской православной церкви.
Отмечается, что будет сделано все, чтобы избежать скоплений людей.
На Украине коронавирусом заразились 3764, скончались 108 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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