На Украине освящать яйца и куличи будут в храмах

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На Украине освящение яиц и куличей в Великую субботу будет проходить традиционно в храмах, сообщает сайт Украинской православной церкви.

Отмечается, что будет сделано все, чтобы избежать скоплений людей.

На Украине коронавирусом заразились 3764, скончались 108 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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