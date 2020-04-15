В США число смертей от коронавируса превысило 27 тысяч

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В США больше 27 тысяч человек умерли от коронавируса, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Также сообщается о 614 тысячах заразившихся и 47 тысячах выздоровевших пациентов.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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