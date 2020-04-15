Полиция Москвы выписала 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

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Московская полиция составила девять тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в городе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра столичного правительства Евгения Данчикова.

Он отметил, что такое количество протоколов было составлено на москвичей в период с 11 по 15 апреля.

По его словам, протоколы были выписаны на нарушения в виде прогулок в парках и на улицах, с детьми на детских площадках, а также поездки на «шашлыки на природе и так далее».

Дачников подчеркнул, что существуют правила, согласно которым можно выходить на улицу, а других вариантов нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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