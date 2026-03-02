Россиянам объяснили, почему рекордный рост трат на еду не означает ухудшения качества жизни

Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%. Это выше минимального значения в новейшей истории — чуть более 31%. Однако сам по себе показатель не означает резкого ухудшения уровня жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, основатель экосистемы «Флагман», эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

По ее словам, оценивать ситуацию корректнее через коэффициент Энгеля — показатель, который используют для сравнения уровня благосостояния в разных странах.

«Если расходы на еду составляют до 30% доходов, это соответствует высокому уровню жизни; 30–40% — хорошему; 40–50% — умеренному; 50–59% — низкому; свыше 59% — бедности. Таким образом, текущие 39% укладываются в категорию «хороший уровень жизни», а значит, оснований для алармистских выводов нет», — отметила Глухова.

Эксперт выделила несколько причин роста доли продовольственных расходов. По ее словам, первая причина — увеличение сбережений: если в 2024 году россияне направляли на накопления 9,7% доходов, то в 2025 году — уже более 14%. На фоне высоких ставок и неопределенности граждане перераспределили средства от потребления к накоплению, что автоматически изменило структуру бюджета, пояснила Глухова.

Вторая причина — инфляция, сказала экономист. Продукты занимают около 40% потребительской корзины, используемой для расчета индекса потребительских цен, уточнила Глухова. При этом продовольственная инфляция традиционно превышает общий показатель, подчеркнула эксперт. Чем выше доля расходов на питание в семейном бюджете, тем сильнее ощущается так называемая «личная инфляция», констатировала экономист.

По ее словам, на этом фоне россияне стали переходить к более экономной модели потребления. По данным выборочного наблюдения Росстата о качестве и доступности услуг, по сравнению с 2023 годом на 1–8 процентных пунктов выросла доля домохозяйств, которые не могут позволить себе отпуск, ежегодные подарки или ежедневное потребление мяса и рыбы, подчеркнула Глухова. Одновременно сократилось число тех, кто оценивает свое питание как хорошее или очень хорошее, добавила эксперт. По ее словам, положительные оценки по-прежнему преобладают: так ответили 63,6% семей.

«Тренд на экономию подтверждают и данные Банка России. В региональном докладе регулятор отмечает замедление роста продаж продовольственных товаров, рост популярности акций и дискаунтеров, а также смещение спроса в общественном питании — от ресторанов и кафе в сторону фастфуда и готовой еды из супермаркетов. Это указывает на стратегию осторожного поведения: меньше тратить — больше откладывать», — отметила Глухова.

В условиях турбулентности эксперт рекомендовала придерживаться базовых финансовых правил. В первую очередь — сформировать «подушку безопасности» в размере трех–шести месяцев привычных расходов, включая платежи по кредитам. Считается, что этого достаточно для поиска новой работы, пояснила Глухова. По ее словам, в идеале резерв стоит увеличить до девяти месяцев.

Ранее финансист предрекла рост доли россиян без финансовой подушки.