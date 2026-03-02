В России ожидают восстановления спроса на кредиты

В 2026 году на рынке розничного кредитования может сформироваться тренд на восстановление. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. По его оценке, часть граждан, которые в 2025 году воздерживались от новых обязательств, в 2026 году могут вернуться к идее оформления кредита, а отложенный спрос постепенно начнет реализовываться.

«При этом качество заемщиков, как ожидается, останется на достаточно высоком уровне: банки продолжают ужесточать требования к платежеспособности и кредитной истории клиентов. Ключевым фактором для рынка остается политика Банка России. Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость заимствований и привлекательность кредитов для населения. В 2026 году ставка может постепенно снижаться, но без резких шагов. Многое будет зависеть от внешней конъюнктуры. Позитивные изменения на геополитической арене способны поддержать рубль, что создаст пространство для смягчения денежно-кредитной политики и, как следствие, удешевления кредитов. Снижение ставок традиционно стимулирует рост выдач», — отметил Сироткин.

По его словам, доступные займы повышают интерес со стороны населения и постепенно расширяют круг потенциальных заемщиков. Однако говорить о существенном смягчении стандартов пока рано, считает эксперт.

Отдельно он прокомментировал риски «перегрева» рынка. Речь идет о ситуации, при которой объемы кредитования растут быстрее, чем позволяет реальная платежеспособность граждан, и банки начинают выдавать займы «всем подряд». В текущих условиях такой сценарий выглядит маловероятным, считает Сироткин.

Он пояснил, что банки сохраняют консервативный подход к оценке кредитного рейтинга клиентов. Даже если кредиты предоставляются заемщикам со средним или невысоким уровнем кредитоспособности, как правило, это краткосрочные продукты на небольшие суммы, уточнил эксперт. Массового кредитования граждан без подтвержденных доходов или кредитной истории Сироткин в ближайшей перспективе не ожидает.

