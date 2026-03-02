Стало известно о призыве соратников Трампа за несколько месяцев до удара по Ирану

Соратники президента США Дональда Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в течение нескольких месяцев союзники Трампа, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов Республиканской партии, внушали ему мысль, что правительство Ирана находится в самом слабом состоянии за всю историю. Главу Белого дома призывали воспользоваться уникальной возможностью и «обезглавить режим». Трампу объяснили, что такой шанс «выпадает раз в поколение».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, в том числе Тегеран. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Правительство Ирана подтвердило эту информацию и объявило в стране 40-дневный траур.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, в стране был сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи.

Ранее президент Ирана заявил об объявлении войны всем мусульманам.