Стало известно, почему Гретцки не пропустили в раздевалку сборной Канады перед финалом ОИ

Охранник не узнал Гретцки и не пустил его в раздевалку Канады перед финалом ОИ
Mark Schiefelbein/AP

Канадский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, как легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки не пустили в раздевалку канадской команды перед финальным матчем олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и США. Его слова передает Sportskeeda.

«Он сказал, что Федерация отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание. Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушел. Но, думаю, очевидно, что это было в напряженный момент», — рассказал Фридман.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.

 
