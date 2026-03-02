Размер шрифта
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд»

Секретарь Лариджани: Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за пустых надежд
Президент США Дональд Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за своих «пустых надежд», и теперь опасается роста потерь американских военнослужащих. Об этом на своей странице в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Трамп поверг регион в хаос своими пустыми надеждами и теперь опасается дальнейших потерь среди американских войск», — написал Лариджани.

По его словам, Трамп превратил политический лозунг «Америка прежде всего» в «Израиль прежде всего». США теряют американских солдат ради устремлений еврейского государства, считает секретарь Совбеза Ирана.

До этого Дональд Трамп заявил, что до окончания военных действий против Ирана США потеряют еще больше американских военнослужащих.

Трамп пообещал, что США сделают все возможное, чтобы этого не произошло, но отомстят за уже понесенные потери. Вашингтон «нанесет сокрушительный удар по террористам, которые ведут войну, по сути, против цивилизации», сказал американский лидер.

Ранее Мерц отказался «читать нотации» союзникам из-за Ирана.

 
