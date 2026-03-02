Дым поднимается над зданием посольства США в Кувейте

В небе над зданием посольства США в Кувейте заметили дым

Дым поднимается над зданием американской дипломатической миссии в Кувейте. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. Отмечалось, что при ракетной атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в стране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генштаб Кувейта сообщил о перехвате средствами ПВО целей в центре страны.